Канцлер МИД Эстонии сравнил российские обстрелы Украины с бомбардировкой Лондона во Вторую мировую

Министр Эстонии: Кремль действует, как нацисты во время «Блица» в Лондоне.

Фото: ukrinform

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Министр иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что последние целенаправленные удары России по украинской гражданской инфраструктуре напоминают массированные бомбардировки Лондона нацистами во время Второй мировой войны. Об этом сообщает ERR.

Всевиов подчеркнул, что атаки 24-25 мая - «лучшее свидетельство отсутствия какого-либо мирного процесса». Он призвал Запад не ограничиваться заявлениями, а ввести новые санкции против Кремля.

«Пока нам не удастся своими действиями, а не словами, дать понять Путину, что время больше не на его стороне, нет никаких причин ожидать, что любые переговоры приведут к стратегическому прорыву», - подчеркнул эстонский дипломат.

По словам Всевиова, главное сейчас - перевести западные обещания в конкретные шаги. Он сравнил нынешние российские обстрелы с бомбардировкой Лондона, когда нацисты пытались подорвать надежду британцев. «Эти атаки так же должны разрушить веру украинцев, но они провалятся, потому что Россия систематически недооценивает способность Украины сопротивляться», - добавил министр.

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