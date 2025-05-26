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В Одесской области женщина пыталась организовать побег уклониста через взятку пограничнику в размере $3000

16:39, 26 мая 2025
Одесситка была задержана во время передачи взятки при содействии в незаконной переправке мужчины призывного возраста в Молдову.
В Одесской области женщина пыталась организовать побег уклониста через взятку пограничнику в размере $3000
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В Одесской области задержали 47-летнюю одесситку, которая пыталась незаконно переправить в Молдову жителя Запорожья. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, для реализации своих противоправных действий женщина решила заранее договориться с пограничником. Последний, за денежное вознаграждение — 3000 долларов, должен был предоставить служебную информацию о размещении нарядов.

Военнослужащий сразу сообщил своему руководству о предложении неправомерной выгоды.

Злоумышленницу задержали с поличным в одном из сел Раздельнянского района во время передачи пограничнику аванса в размере 1500 долларов.

Также оперативники совместно с представителями Национальной полиции провели обыски, в ходе которых изъяли: транспортное средство, мобильные телефоны и денежные средства.

За попытку незаконной переправки мужчины через государственную границу Украины и предоставление неправомерной выгоды пограничнику одесситка была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время женщине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 332 и ст. 369 УК Украины.

В отношении «клиента» составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дело направлено в суд.

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