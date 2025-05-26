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На Одещині жінка намагалась організувати втечу ухилянта через хабар прикордоннику в $3000

16:39, 26 травня 2025
Одеситку затримали під час передачі хабаря за сприяння у незаконному переправленні чоловіка призовного віку до Молдови.
На Одещині жінка намагалась організувати втечу ухилянта через хабар прикордоннику в $3000
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На Одещині затримали 47-річну одеситку, яка намагалася незаконно переправити до Молдови мешканця Запоріжжя. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Так, для втілення своїх протиправних дій жінка вирішила завчасно погодити питання з вартовим кордону. Останній, за грошову винагороду – 3000 доларів, мав надати службову інформацію щодо розміщення нарядів.

Військовослужбовець одразу ж повідомив своє керівництво про пропозицію неправомірної вигоди.

Зловмисницю спіймали на гарячому в одному з сіл Роздільнянського району під час передачі прикордоннику завдатку у 1500 доларів.

Також оперативники спільно з представниками Національної поліції провели обшуки, в ході яких вилучили: транспортний засіб, мобільні термінали та грошові кошти.

За спробу незаконного переправлення чоловіка через державний кордон України та надання неправомірної вигоди прикордоннику одеситку затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі жінці повідомлено про підозру у вчиненні нею злочинів передбачених ст. 332 та ст. 369 КК України.

Відносно клієнта складено протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скеровано до суду.

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