У Полтаві довічне ув’янення отримав чоловік, який вчинив подвійне вбивство та намагався влаштувати вибух газу в квартирі

Щоб заволодіти коштами, чоловік вбив ножем двох знайомих з особливою жорстокістю.

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Шевченківський районний суд міста Полтави призначив чоловік покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, повідомляє пресслужба суду.

За матеріалами справи, в травні 2021 року чоловік, перебуваючи в скрутному матеріальному становищі та знаючи про те, що його подруга і її співмешканець мають у своєму розпорядженні грошові кошти, вирішив заволодіти ними.

Перебуваючи в квартирі потерпілих, він під вигаданим приводом умовив чоловіка вийти на вулицю придбати йому води. А в цей час, він наніс жінці не менше 26 ударів ножем у частини тіла (шия, тулуб, спина, голова). Від отриманих тілесних ушкоджень вона померла на місці.

У подальшому, зловмисник залишився у квартирі, очікуючи на повернення знайомого з магазину, та, дочекавшись, коли останній повернувся до квартири, наніс йому не менше 30 ударів ножем у частини тіла (шия, грудна клітина, живіт, спина, голова). Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці.

Після вчинення вбивства зловмисник відшукав у квартирі та викрав мобільні телефони, які належали потерпілим. Після цього, скористався мобільним додатком банку, встановленому в телефоні та здійснив 34 перекази, всього на суму 8500,95 гривень на свій власний рахунок, а потім зі свого рахунку здійснив переказ грошей на картку своєї подруги.

Крім того, обвинувачений перебуваючи на кухні, ввімкнув важіль подачі газу у духовій шафі газової плити, від чого з газопроводу до приміщення квартири став потрапляти газ, та, використовуючи рідину, яка містить у своєму складі змінені світлі нафтопродукти, розвів у коридорі навпроти входу до кухонного приміщення багаття, усвідомлюючи та розраховуючи, що в результаті витоку газу з газопроводу до приміщення квартири у взаємодії з джерелом займання спровокує вибух газу та пожежу у квартирі, яка охопить всі наявні легкозаймисті речі та предмети у приміщеннях, і горіння пошкодить майно і знищить всі сліди вчинення злочинів останнім.

Проте, через випадковий збіг обставин, вибух та пожежа не відбулись та квартира в Харкові знищена не була.

Чоловіка засудили за жорстоке умисне вбивство з корисливих мотивів, розбій із тяжкими тілесними ушкодженнями та спробу підпалу майна, хоча свою вину він не визнав. Суд також зобов’язав його сплатити понад 284 тисячі гривень за експертизи та по мільйону гривень моральної шкоди кожному потерпілому (їхнім родинам), але вирок ще можна оскаржити протягом 30 днів.

З повним текстом вироку можна ознайомитись в Єдиному державному реєстрі судових рішень за № 643/16777/21.

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