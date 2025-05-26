Росія вперше атакувала Харків FPV-дроном із РПГ – мер назвав це новою загрозою

На Харків вперше скинули FPV-дрон із протитанковою гранатою, постраждав 14-річний підліток.

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Російські війська вперше з початку повномасштабного вторгнення використали проти Харкова FPV-дрон із бойовою частиною на основі ручного протитанкового гранатомета (РПГ). Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти «вразливі місця» в обороні міста», — зазначив Терехов.

За словами мера, лише за останній тиждень у Харкові зафіксовано сім влучань. Унаслідок атак постраждали 11 людей, серед них — 14-річний підліток із черепно-мозковою травмою. Загиблих немає.

Терехов уточнив, що обстріли знову були спрямовані виключно на цивільну інфраструктуру. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, типографію та офісні приміщення.

Влада міста наголошує на необхідності посилення протидронового захисту й закликає мешканців не нехтувати сигналами тривоги.

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