Россия впервые атаковала Харьков FPV-дроном с РПГ – мэр назвал это новой угрозой

На Харьков впервые сбросили FPV-дрон с противотанковой гранатой, пострадал 14-летний подросток.

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Российские войска впервые с начала полномасштабного вторжения использовали против Харькова FPV-дрон с боевой частью на основе ручного противотанкового гранатомета (РПГ). Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти »уязвимые места« в обороне города», - отметил Терехов.

По словам мэра, только за последнюю неделю в Харькове зафиксировано семь попаданий. В результате атак пострадали 11 человек, среди них - 14-летний подросток с черепно-мозговой травмой. Погибших нет.

Терехов уточнил, что обстрелы снова были направлены исключительно на гражданскую инфраструктуру. Повреждены частные дома, многоэтажки, типография и офисные помещения.

Власти города подчеркивают необходимость усиления противодронной защиты и призывают жителей не пренебрегать сигналами тревоги.

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