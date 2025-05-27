В Киевской области будут судить мошенника, который занимался сбытом фальшивых денег

Правоохранители задокументировали факты сбыта поддельных купюр номиналом 500 грн, 50 и 100 долларов.

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В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 59-летнего мужчины по факту хранения, приобретения, перевозки, а также сбыта незаконно изготовленной национальной и иностранной валюты, совершенного повторно группой лиц.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, обвиняемый занимался сбытом поддельных купюр высокого качества. Своих клиентов он находил через личные связи и предлагал фальшивые деньги за 30–65% от рыночной стоимости настоящих.

В результате проведения следственных действий задокументированы факты сбыта поддельных купюр номиналом 500 грн, 50 и 100 долларов США. Общая сумма изъятых фальшивых купюр превысила 2,3 млн грн в гривневом эквиваленте.

Заключением судебно-технической экспертизы подтверждено, что указанные денежные средства являются поддельными.

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