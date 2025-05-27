Украинцам объяснили, как перевести выплату жилищной субсидии или льготы с почты в банк

Для перевода выплаты субсидии или льготы с почты в банк нужно сделать несколько шагов.

Фото: zprz.city

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области напомнило, как перевести выплату жилищной субсидии или льготы с почты в банк.

1. Войдите в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью КЭП (квалифицированного электронного подписи)

2. Выберите вкладку «Заявление на жилищную субсидию или льготу» в разделе «Коммуникации с ПФУ»

3. Нажмите пункт «Заявление на изменение способа выплаты жилищной субсидии или льготы»

4. Заполните необходимые поля формы заявления и загрузите скан-копию справки с реквизитами банковского счета

5. Дайте согласие на передачу и обработку персональных данных

6. Проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите КЭП и нажмите «Отправить в ПФУ».

Проверить статус заявления можно в личном кабинете в разделе «Мои обращения».

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