Хотела «спасти» родственника – в Одесской области женщину подозревают в фейковом минировании ТЦК

Минувальщице ТЦК грозит до 8 лет заключения.

Фото: od.npu.gov.ua

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50-летнюю жительницу Татарбунарской громады в Одесской области подозревают в ложном сообщении о подготовке теракта. По данным полиции, она позвонила в Белгород-Днестровское отделение полиции и заявила о якобы подготовке взрыва в местном ТЦК (территориальном центре комплектования). Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Одесской области.

На место происшествия оперативно выехали полицейские и обследовали здание и прилегающую территорию. Никаких взрывчатых предметов не обнаружили. Как выяснилось, женщина пыталась помешать мобилизации своего родственника.

В тот же день правоохранители установили личность правонарушительницы. Следователи собрали доказательства и сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности государственных учреждений. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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