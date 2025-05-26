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Хотіла «врятувати» родича – на Одещині жінку підозрюють у фейковому замінуванні ТЦК

23:12, 26 травня 2025
Мінувальниці ТЦК загрожує до 8 років ув’язнення.
Хотіла «врятувати» родича – на Одещині жінку підозрюють у фейковому замінуванні ТЦК
Фото: od.npu.gov.ua
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50-річну мешканку Татарбунарської громади на Одещині підозрюють у хибному повідомленні про підготовку теракту. За даними поліції, вона зателефонувала до Білгород-Дністровського відділення поліції та заявила про начебто підготовку вибуху в місцевому ТЦК (територіальному центрі комплектування). Про це повідомило Головне управління Нацполіції в Одеській області.

На місце події оперативно виїхали поліцейські та обстежили будівлю й прилеглу територію. Жодних вибухових предметів не виявили. Як з’ясувалося, жінка намагалася перешкодити мобілізації свого родича.

Того ж дня правоохоронці встановили особу правопорушниці. Слідчі зібрали докази та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці державних установ. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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Одеса ТЦК

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