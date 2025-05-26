У Миколаєві відправили під варту ворожого агента, який шпигував за ЗСУ та підтримував зв'язок з блогером РФ

Чоловік зливав дані про розташування ППО, аеродроми, плавзасоби, переміщення особового складу.

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У Центральному районному суді Миколаєва застосовано міру запобіжного заходу 57-річному місцевому мешканцю, який швигував за ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що підозрюваний, використовуючи псевдонім, який би унеможливлював його ідентифікацію, розпочав Тelegram листування з прокремлівським блогером Сергієм Лебедєвим. В ході спілкування він надав згоду на співробітництво з представником країни-агресора.

В подальшому, він систематично надсилав своєму адресату повідомлення, що містили інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ, зокрема авіації та плавзасобів, розташування груп ППО, інших родів військ, складських та промислових приміщень.

До повідомлень він докладав скріншоти з сервісу Google-мапи із зазначенням географічних координат.

Захисник у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

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