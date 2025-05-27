В Україні верифіковано 1,5 мільйона номерів адрес — 14,2% від загальної кількості

До процесу долучилися 1 289 громад, з них у 16 областях підключені всі територіальні громади.

Фото: facebook.com/Ministry.for.development

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Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що у межах створення та наповнення Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА) вже верифіковано 1,5 мільйона номерів адрес - це 14,2% від усіх адрес в Україні.

До процесу долучилися 1 289 громад, з них у 16 областях підключені всі територіальні громади.

Наразі триває етап верифікації - уточнення, внесення та підтвердження інформації громадами.

Лідери серед регіонів - Херсонська (49,6%), Миколаївська (31,1%), Волинська (26,15), Львівська (19,5%) та Черкаська області (14,8%).

Серед міст: Суми - 79,3%, Херсон - 67,5%, Львів - 43,8%, Умань - 36,6%, Миколаїв - 27,1%.

Навіщо Україні ЄДРА?

Єдиний державний реєстр адрес - основа доступу до послуг, власності, податків, соціального захисту та відновлення.

ЄДРА забезпечує єдину та актуальну адресну інформацію по всій країні.

Усуває помилки, дублювання, маніпуляції та "невидимі" об’єкти.

Полегшує роботу громад, реєстраторів, ЦНАПів і державних служб.

Переваги для громад і людей:

точне нарахування податків на нерухомість

ефективне планування розвитку інфраструктури

швидка ідентифікація зруйнованих об’єктів, щоб оперативно надавати допомогу чи починати відбудову

зменшення бюрократії при реєстрації прав власності.

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