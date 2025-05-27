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В Україні верифіковано 1,5 мільйона номерів адрес — 14,2% від загальної кількості

10:18, 27 травня 2025
До процесу долучилися 1 289 громад, з них у 16 областях підключені всі територіальні громади.
В Україні верифіковано 1,5 мільйона номерів адрес — 14,2% від загальної кількості
Фото: facebook.com/Ministry.for.development
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Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що у межах створення та наповнення Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА) вже верифіковано 1,5 мільйона номерів адрес - це 14,2% від усіх адрес в Україні.

До процесу долучилися 1 289 громад, з них у 16 областях підключені всі територіальні громади.

Наразі триває етап верифікації - уточнення, внесення та підтвердження інформації громадами.

Лідери серед регіонів - Херсонська (49,6%), Миколаївська (31,1%), Волинська (26,15), Львівська (19,5%) та Черкаська області (14,8%).

Серед міст: Суми - 79,3%, Херсон - 67,5%, Львів - 43,8%, Умань - 36,6%,  Миколаїв - 27,1%.

Навіщо Україні ЄДРА?

Єдиний державний реєстр адрес - основа доступу до послуг, власності, податків, соціального захисту та відновлення.

  • ЄДРА забезпечує єдину та актуальну адресну інформацію по всій країні.
  • Усуває помилки, дублювання, маніпуляції та "невидимі" об’єкти.
  • Полегшує роботу громад, реєстраторів, ЦНАПів і державних служб.

Переваги для громад і людей:

  • точне нарахування податків на нерухомість
  • ефективне планування розвитку інфраструктури
  • швидка ідентифікація зруйнованих об’єктів, щоб оперативно надавати допомогу чи починати відбудову
  • зменшення бюрократії при реєстрації прав власності.

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Міністерство розвитку громад та територій

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