В Україні верифіковано 1,5 мільйона номерів адрес — 14,2% від загальної кількості

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що у межах створення та наповнення Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА) вже верифіковано 1,5 мільйона номерів адрес - це 14,2% від усіх адрес в Україні.
До процесу долучилися 1 289 громад, з них у 16 областях підключені всі територіальні громади.
Наразі триває етап верифікації - уточнення, внесення та підтвердження інформації громадами.
Лідери серед регіонів - Херсонська (49,6%), Миколаївська (31,1%), Волинська (26,15), Львівська (19,5%) та Черкаська області (14,8%).
Серед міст: Суми - 79,3%, Херсон - 67,5%, Львів - 43,8%, Умань - 36,6%, Миколаїв - 27,1%.
Навіщо Україні ЄДРА?
Єдиний державний реєстр адрес - основа доступу до послуг, власності, податків, соціального захисту та відновлення.
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