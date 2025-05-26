У Польщі військові під час навчань обстріляли цивільні будинки – розпочато розслідування

У Польщі військова поліція розслідує інцидент, у якому кулі зі стрільбища за 3 км пошкодили цивільні будівлі.

Фото: RMF24

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У Польщі військова поліція відкрила розслідування через інцидент біля військового стрільбища поблизу населеного пункту Августово в Підляському воєводстві. Про це повідомляє RMF24.

Подія сталася минулого тижня: під час стрільб частина куль вилетіла за межі полігону й потрапила в приватні будівлі, створивши реальну загрозу життю й здоров’ю мешканців. Внаслідок інциденту пошкоджено щонайменше три цивільні об’єкти.

Зокрема, в одному з житлових будинків, розташованому приблизно за три кілометри від стрільбища, виявили три кулі. Ще три кулі і чотири сліди від влучань зафіксували на складі за кількасот метрів від полігону. Також одна куля влучила в будівлю майстерні поруч.

У межах розслідування військова поліція вилучила відеозаписи з навчань, що проводилися у день інциденту, а також допитала всіх військовослужбовців, які брали участь у стрільбах.

Розслідування триває за статтею про створення прямої загрози життю та здоров’ю населення.

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