В Польше военные во время учений обстреляли гражданские дома – начато расследование

В Польше военная полиция расследует инцидент, в котором пули со стрельбища в 3 км повредили гражданские здания.

Фото: RMF24

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В Польше военная полиция открыла расследование из-за инцидента возле военного стрельбища вблизи населенного пункта Августово в Подляском воеводстве. Об этом сообщает RMF24.

Происшествие произошло на прошлой неделе: во время стрельб часть пуль вылетела за пределы полигона и попала в частные здания, создав реальную угрозу жизни и здоровью жителей. В результате инцидента повреждены по меньшей мере три гражданских объекта.

В частности, в одном из жилых домов, расположенном примерно в трех километрах от стрельбища, обнаружили три пули. Еще три пули и четыре следа от попаданий зафиксировали на складе в нескольких сотнях метров от полигона. Также одна пуля попала в здание мастерской рядом.

В рамках расследования военная полиция изъяла видеозаписи с учений, проводившихся в день инцидента, а также допросила всех военнослужащих, участвовавших в стрельбах.

Расследование продолжается по статье о создании прямой угрозы жизни и здоровью населения.

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