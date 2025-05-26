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В Польше военные во время учений обстреляли гражданские дома – начато расследование

20:51, 26 мая 2025
В Польше военная полиция расследует инцидент, в котором пули со стрельбища в 3 км повредили гражданские здания.
В Польше военные во время учений обстреляли гражданские дома – начато расследование
Фото: RMF24
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В Польше военная полиция открыла расследование из-за инцидента возле военного стрельбища вблизи населенного пункта Августово в Подляском воеводстве. Об этом сообщает RMF24.

Происшествие произошло на прошлой неделе: во время стрельб часть пуль вылетела за пределы полигона и попала в частные здания, создав реальную угрозу жизни и здоровью жителей. В результате инцидента повреждены по меньшей мере три гражданских объекта.

В частности, в одном из жилых домов, расположенном примерно в трех километрах от стрельбища, обнаружили три пули. Еще три пули и четыре следа от попаданий зафиксировали на складе в нескольких сотнях метров от полигона. Также одна пуля попала в здание мастерской рядом.

В рамках расследования военная полиция изъяла видеозаписи с учений, проводившихся в день инцидента, а также допросила всех военнослужащих, участвовавших в стрельбах.

Расследование продолжается по статье о создании прямой угрозы жизни и здоровью населения.

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полиция Польша военные обучение

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