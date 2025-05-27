В Киеве пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки — перечень локаций

На этой неделе в Киеве пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки. Об этом информирует Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.
Организаторы призывают посетителей заботиться о собственной безопасности и следовать в укрытие во время объявления воздушной тревоги.
27 мая ярмарки будут проходить в:
Голосеевском районе — просп. Науки, 88;
Дарницком районе — ул. Евгения Харченко, 41-47;
Днепровском районе — ул. Ивана Никитенко, 21-27;
Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, перекресток просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта;
Шевченковском районе — угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4.
28 мая (среда) в:
Голосеевском районе — Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской);
Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;
Днепровском районе — просп. Соборности, 2-20;
Печерском районе — ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
Подольском районе — просп. Европейского Союза, 5-11;
Святошинском районе — ул. Подлесная, 8.
29 мая (четверг) в:
Голосеевском районе — ул. Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;
Дарницком районе — ул. Евгения Харченко, 41-47;
Днепровском районе — просп. Воскресенский, 8-10;
Печерском районе — ул. Генерала Алмазова, 6-8;
Подольском районе — ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской);
Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, перекресток просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.
30 мая (пятница) в:
Голосеевском районе — просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;
Деснянском районе — ул. Ореста Левицкого (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;
Днепровском районе — ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;
Печерском районе — перекресток улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;
Святошинском районе — ул. Подлесная, 8;
Соломенском районе — ул. Пилипа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Сергея Берегового);
Шевченковском районе — угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4.
31 мая (суббота) в:
Голосеевском районе — ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
Дарницком районе — ул. Ревуцкого (вдоль дома № 27);
Деснянском районе — ул. Лисковская (в пределах ул. Милославской и Радунской), ул. Александры Экстер (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Красной Калины);
Днепровском районе — бульвар Амвросия Бучмы, 2-10;
Оболонском районе — ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;
Подольском районе — просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
Соломенском районе — ул. Академика Шалимова (в пределах просп. Любомира Гузара, 28 и ул. Василия Чумака);
Шевченковском районе — ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
1 июня (воскресенье) в:
Голосеевском районе — ул. Самийла Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);
Дарницком районе — ул. Здолбуновская, 4;
Днепровском районе — ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
Печерском районе — ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);
Шевченковском районе — ул. Татарская, 32-38.
Также можно посетить коммунальные рынки по адресам:
КП «Владимирский рынок» — ул. Антоновича, 115;
КП «Житний рынок» — ул. Верхний Вал, 16.
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