В Киеве пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки — перечень локаций

Продуктовые сельскохозяйственные ярмарки начнутся с 27 мая.

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На этой неделе в Киеве пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки. Об этом информирует Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Организаторы призывают посетителей заботиться о собственной безопасности и следовать в укрытие во время объявления воздушной тревоги.

27 мая ярмарки будут проходить в:

Голосеевском районе — просп. Науки, 88;

Дарницком районе — ул. Евгения Харченко, 41-47;

Днепровском районе — ул. Ивана Никитенко, 21-27;

Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, перекресток просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта;

Шевченковском районе — угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4.

28 мая (среда) в:

Голосеевском районе — Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской);

Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;

Днепровском районе — просп. Соборности, 2-20;

Печерском районе — ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

Подольском районе — просп. Европейского Союза, 5-11;

Святошинском районе — ул. Подлесная, 8.

29 мая (четверг) в:

Голосеевском районе — ул. Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;

Дарницком районе — ул. Евгения Харченко, 41-47;

Днепровском районе — просп. Воскресенский, 8-10;

Печерском районе — ул. Генерала Алмазова, 6-8;

Подольском районе — ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской);

Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, перекресток просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.

30 мая (пятница) в:

Голосеевском районе — просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;

Деснянском районе — ул. Ореста Левицкого (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);

Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;

Днепровском районе — ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;

Печерском районе — перекресток улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;

Святошинском районе — ул. Подлесная, 8;

Соломенском районе — ул. Пилипа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Сергея Берегового);

Шевченковском районе — угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4.

31 мая (суббота) в:

Голосеевском районе — ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

Дарницком районе — ул. Ревуцкого (вдоль дома № 27);

Деснянском районе — ул. Лисковская (в пределах ул. Милославской и Радунской), ул. Александры Экстер (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Красной Калины);

Днепровском районе — бульвар Амвросия Бучмы, 2-10;

Оболонском районе — ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;

Подольском районе — просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);

Соломенском районе — ул. Академика Шалимова (в пределах просп. Любомира Гузара, 28 и ул. Василия Чумака);

Шевченковском районе — ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

1 июня (воскресенье) в:

Голосеевском районе — ул. Самийла Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);

Дарницком районе — ул. Здолбуновская, 4;

Днепровском районе — ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

Печерском районе — ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);

Шевченковском районе — ул. Татарская, 32-38.

Также можно посетить коммунальные рынки по адресам:

КП «Владимирский рынок» — ул. Антоновича, 115;

КП «Житний рынок» — ул. Верхний Вал, 16.

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