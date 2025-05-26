ВАКС сообщил о выявлении в жилье сотрудников аппарата устройств для прослушивания

ВАКС подал уведомления о вмешательстве в осуществление правосудия в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора, а также возбуждены уголовные производства.

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В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) заявили, что на прошлой неделе в жилье сотрудников аппарата ВАКС было обнаружено оборудование для скрытого аудио- и видеонаблюдения.

«Эти факты мы расцениваем как попытки повлиять на осуществление беспристрастного правосудия судьями ВАКС и связываем с рассмотрением судебных дел, находящихся в производстве суда.

На данный момент поданы уведомления о вмешательстве в осуществление правосудия в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора, а также возбуждены уголовные производства», — отметили в ВАКС.

Глава Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко подчеркнула, что «независимость суда — это не привилегия судей, а конституционная гарантия справедливого правосудия».

Она добавила, что каждая попытка слежки, контроля или влияния на суд любым способом, независимо от метода или формы, представляет серьезную угрозу для судебной системы, правопорядка и демократии.

Автор: Наталя Мамченко

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