ВАКС заявив про виявлення у житлі працівників апарату пристроїв для прослуховування

ВАКС подав повідомлення про втручання у здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора і порушені кримінальні провадження

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У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) заявили, що минулого тижня у житлі працівників апарату ВАКС було виявлено обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження.

«Ці факти розцінюємо як спроби впливу на здійснення безстороннього правосуддя суддями ВАКС та пов’язуємо із розглядом судових справ, які перебувають у провадженні суду.

Наразі подані повідомлення про втручання у здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора і порушені кримінальні провадження», зазначили у ВАКС.

Голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко зазначила, що «незалежність суду – це не привілей суддів, а конституційна гарантія справедливого правосуддя».

Вона додала, що кожна спроба стежити, контролювати або впливати на суд в будь-який спосіб незалежно від методу чи форми є серйозною загрозою для судової системи, правопорядку та демократії.

Автор: Наталя Мамченко

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