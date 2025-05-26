Канцлер Австрії Штокер закликав до «жорсткої ревізії» політики ЄС щодо біженців

Крістіан Штокер заявив, що закони про притулок у ЄС «вийшли з ладу».

Фото: GettyImagеs

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив, що чинні правила ЄС із надання притулку «більше не відповідають їхній початковій меті» і потребують серйозного перегляду. Про це пише Politico.

За словами лідера правоцентристської Народної партії, Австрія налаштована активно просувати реформу європейської системи надання притулку. «Австрія входить до числа країн, що дедалі активніше займаються цим питанням, і ми погоджуємося: чинні закони більше не виконують те, для чого були створені», — зазначив Штокер.

Тиск на уряд Штокера зростає через ультраправу Партію свободи, яка здобула найбільше голосів на парламентських виборах минулого року, але залишилася в опозиції. Щоб задовольнити частину своїх виборців, Партія свободи вимагає жорсткіших обмежень на міграцію, зокрема призупинення сімейного возз’єднання для шукачів притулку.

Правозахисні та міжнародні організації висловили стурбованість через намір Австрії обмежити процедуру возз’єднання сімей. Спільне звернення МОМ, УВКБ ООН та ЮНІСЕФ попереджало, що такі кроки можуть призвести до порушення прав дітей.

Раніше Штокер критикував лідера Партії свободи Герберта Кікля за ультраправі погляди та вважав його загрозою для демократії. Проте зараз канцлер виступає за те, щоб традиційні партії формували уряд «на умовах опонента», відкидаючи ідею повної ізоляції ультраправих. Сам Штокер зазнав критики після невдалих переговорів із центристськими партнерами щодо створення коаліції, яка б включала Партію свободи.

Наразі Австрія готує свої пропозиції до майбутнього пакету реформ Дубліна, сподіваючись знайти компроміс між захистом кордонів та зобов’язаннями ЄС щодо захисту біженців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.