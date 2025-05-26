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У США гінеколог порадила хірургу видалити пацієнтці яєчники — тепер відповідатиме в суді

14:32, 26 травня 2025
Не оперувала, але відповідатиме — Верховний суд штату Вісконсин визначив межі відповідальності лікаря.
У США гінеколог порадила хірургу видалити пацієнтці яєчники — тепер відповідатиме в суді
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Верховний суд штату Вісконсин постановив, що лікарка-гінекологиня має відповісти за позовом через видалення яєчників без згоди пацієнтки під час операції на кишечнику. Цей випадок викликав широкий резонанс і піднімає питання про важливість інформованої згоди в медицині. Про це повідомляє Courthouse News.

Що сталося?

У 2018 році Мелісса Хаббард звернулася до лікарні MercyHealth North у Джейнсвіллі для лікування ендометріозу. Її гінекологиня, докторка Керол Ньюман, скерувала жінку до хірурга Майкла МакГолі для проведення лапароскопічної операції на кишечнику. Однак, за словами Хаббард, їй не повідомили, що Ньюман рекомендувала хірургу видалити її яєчники під час цієї процедури. Пацієнтка стверджує, що ніколи б не погодилася на операцію, якби знала про цей план.

Судовий процес

У 2021 році Хаббард подала позов проти Ньюман, звинувативши її в медичній недбалості через ненадання інформації про рекомендацію видалення яєчників. Ньюман намагалася відхилити позов, стверджуючи, що не була зобов’язана повідомляти пацієнтку, оскільки сама не проводила операцію. Два суди нижчих інстанцій підтримали Хаббард, і лікарка подала апеляцію.

26 травня 2025 року Верховний суд Вісконсина залишив у силі рішення судів нижчих інстанцій. У висновку зазначено, що Ньюман може вважатися лікуючою лікаркою, адже вона брала активну участь у плануванні операції та була гінекологинею Хаббард до і після процедури. Хоча рішення не гарантує Хаббард компенсації, воно дозволяє розглядати її позов по суті.

Аргументи сторін

Ньюман наполягає, що, відповідно до закону штату, вона не була зобов’язана інформувати Хаббард, оскільки не виконувала операцію. Вона стверджує, що лікуючим лікарем є хірург, який проводив процедуру. Проте суддя Бредлі зазначила, що Ньюман, ймовірно, неправильно тлумачить термін «лікування» у законі про інформовану згоду. На думку суду, участь лікарки в плануванні операції робить її відповідальною за інформування пацієнтки.

Хаббард у своєму зверненні до суду наголосила, що Ньюман не просто «мимохідь» порадила видалити яєчники, а брала участь у детальному плануванні операції разом із хірургом. «Це не було випадковою розмовою в ліфті чи за кавою в їдальні», — зазначила вона.

Чому це важливо?

Рішення суду може мати значний вплив на медичну практику. Ньюман стверджує, що визнання її відповідальності може стримувати лікарів від відкритої комунікації через страх судових позовів. Однак суддя Бредлі підкреслила, що справи про інформовану згоду залежать від конкретних обставин, і суд не застосовує широке тлумачення закону, яке б стосувалося всіх лікарів, що лікують пацієнта.

Суддя Анетт Зіґлер висловила окрему думку, вважаючи, що більшість суддів не встановила чітких меж відповідальності лікарів у подібних випадках. На її думку, це може створити невизначеність для медичних працівників.

Що далі?

Справа повертається до окружного суду, який має визначити, чи була Ньюман юридично зобов’язана повідомити Хаббард про всі можливі варіанти лікування перед операцією. Це рішення може стати прецедентом для інших подібних справ у США.

Мелісса Хаббард та її адвокат наразі не надали коментарів щодо рішення суду.

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суд США лікарня

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