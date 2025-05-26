В США гинеколог посоветовала хирургу удалить пациентке яичники — теперь будет отвечать в суде

Не оперировала, но будет отвечать - Верховный суд штата Висконсин определил пределы ответственности врача.

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Верховный суд штата Висконсин постановил, что врач-гинеколог должна ответить по иску за удаление яичников без согласия пациентки во время операции на кишечнике. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс и поднимает вопрос о важности информированного согласия в медицине. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло?

В 2018 году Мелисса Хаббард обратилась в больницу MercyHealth North в Джейнсвилле для лечения эндометриоза. Её гинеколог, доктор Кэрол Ньюман, направила её к хирургу Майклу МакГоли для проведения лапароскопической операции на кишечнике. Однако, по словам Хаббард, ей не сообщили, что Ньюман рекомендовала хирургу удалить её яичники во время этой процедуры. Пациентка утверждает, что никогда бы не согласилась на операцию, если бы знала об этом плане.

Судебный процесс

В 2021 году Хаббард подала иск против Ньюман, обвинив её в медицинской халатности за непредоставление информации о рекомендации удаления яичников. Ньюман пыталась отклонить иск, утверждая, что не обязана была информировать пациентку, так как сама не проводила операцию. Два суда низшей инстанции поддержали Хаббард, и врач подала апелляцию.

26 мая 2025 года Верховный суд Висконсина оставил в силе решения нижестоящих судов. В заключении указано, что Ньюман может считаться лечащим врачом, так как принимала активное участие в планировании операции и была гинекологом Хаббард до и после процедуры. Хотя это решение не гарантирует Хаббард компенсации, оно позволяет рассматривать её иск по существу.

Аргументы сторон

Ньюман настаивает, что согласно закону штата, она не была обязана информировать Хаббард, так как не выполняла операцию. Она утверждает, что лечащим врачом является хирург, проводивший процедуру. Однако судья Брэдли отметила, что Ньюман, вероятно, неверно толкует термин «лечение» в законе об информированном согласии. По мнению суда, участие врача в планировании операции делает её ответственной за информирование пациентки.

Хаббард в своём обращении к суду подчеркнула, что Ньюман не просто вскользь рекомендовала удалить яичники, а принимала участие в детальном планировании операции совместно с хирургом. «Это не был случайный разговор в лифте или за чашкой кофе в столовой», — заявила она.

Почему это важно?

Решение суда может оказать значительное влияние на медицинскую практику. Ньюман утверждает, что признание её ответственности может отпугнуть врачей от открытого общения с коллегами из-за страха судебных исков. Однако судья Брэдли подчеркнула, что дела об информированном согласии зависят от конкретных обстоятельств, и суд не применяет широкое толкование закона, которое бы касалось всех врачей, участвующих в лечении пациента.

Судья Анетт Зиглер выразила отдельное мнение, считая, что большинство судей не установило чётких границ ответственности врачей в подобных случаях. По её мнению, это может создать неопределённость для медицинских работников.

Что дальше?

Дело возвращается в окружной суд, который должен определить, была ли Ньюман юридически обязана проинформировать Хаббард обо всех возможных вариантах лечения перед операцией. Это решение может стать прецедентом для других подобных дел в США.

Мелисса Хаббард и её адвокат пока не прокомментировали решение суда.

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