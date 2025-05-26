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Канцлер Австрии Штокер призвал к «жесткой ревизии» политики ЕС в отношении беженцев

13:44, 26 мая 2025
Кристиан Штокер заявил, что законы об убежище в ЕС «вышли из строя».
Канцлер Австрии Штокер призвал к «жесткой ревизии» политики ЕС в отношении беженцев
Фото: GettyImagеs
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Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что действующие правила ЕС по предоставлению убежища «больше не соответствуют их первоначальной цели» и требуют серьезного пересмотра. Об этом пишет Politico.

По словам лидера правоцентристской Народной партии, Австрия настроена активно продвигать реформу европейской системы предоставления убежища. «Австрия входит в число стран, которые все активнее занимаются этим вопросом, и мы согласны: действующие законы больше не выполняют то, для чего были созданы», - отметил Штокер.

Давление на правительство Штокера растет из-за ультраправой Партии свободы, которая получила больше всего голосов на парламентских выборах в прошлом году, но осталась в оппозиции. Чтобы удовлетворить часть своих избирателей, Партия свободы требует более жестких ограничений на миграцию, в частности приостановления семейного воссоединения для искателей убежища.

Правозащитные и международные организации выразили обеспокоенность из-за намерения Австрии ограничить процедуру воссоединения семей. Совместное обращение МОМ, УВКБ ООН и ЮНИСЕФ предупреждало, что такие шаги могут привести к нарушению прав детей.

Ранее Штокер критиковал лидера Партии свободы Герберта Кикля за ультраправые взгляды и считал его угрозой для демократии. Однако сейчас канцлер выступает за то, чтобы традиционные партии формировали правительство «на условиях оппонента», отвергая идею полной изоляции ультраправых. Сам Штокер подвергся критике после неудачных переговоров с центристскими партнерами по созданию коалиции, которая бы включала Партию свободы.

Сейчас Австрия готовит свои предложения к будущему пакету реформ Дублина, надеясь найти компромисс между защитой границ и обязательствами ЕС по защите беженцев.

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ЕС беженец Австрия

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