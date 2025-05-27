В Украине верифицировано 1,5 миллиона номеров адресов — 14,2% от общего количества

К процессу присоединились 1 289 общин, из них в 16 областях подключены все территориальные общины.

Фото: facebook.com/Ministry.for.development

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что в рамках создания и наполнения Единого государственного реестра адресов (ЕГРА) уже верифицировано 1,5 миллиона номеров адресов — это 14,2% от всех адресов в Украине.

К процессу присоединились 1 289 общин, из них в 16 областях подключены все территориальные общины.

В настоящее время продолжается этап верификации — уточнение, внесение и подтверждение информации общинами.

Лидеры среди регионов — Херсонская (49,6%), Николаевская (31,1%), Волынская (26,15%), Львовская (19,5%) и Черкасская области (14,8%).

Среди городов: Сумы — 79,3%, Херсон — 67,5%, Львов — 43,8%, Умань — 36,6%, Николаев — 27,1%.

Зачем Украине ЕГРА?

Единый государственный реестр адресов — основа доступа к услугам, собственности, налогам, социальной защите и восстановлению.

ЕГРА обеспечивает единую и актуальную адресную информацию по всей стране.

Устраняет ошибки, дублирование, манипуляции и «невидимые» объекты.

Облегчает работу общин, регистраторов, ЦНАПов и государственных служб.

Преимущества для общин и людей:

точный расчет налогов на недвижимость

эффективное планирование развития инфраструктуры

быстрая идентификация разрушенных объектов для оперативного оказания помощи или начала восстановления

уменьшение бюрократии при регистрации прав собственности

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.