В Украине верифицировано 1,5 миллиона номеров адресов — 14,2% от общего количества

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что в рамках создания и наполнения Единого государственного реестра адресов (ЕГРА) уже верифицировано 1,5 миллиона номеров адресов — это 14,2% от всех адресов в Украине.
К процессу присоединились 1 289 общин, из них в 16 областях подключены все территориальные общины.
В настоящее время продолжается этап верификации — уточнение, внесение и подтверждение информации общинами.
Лидеры среди регионов — Херсонская (49,6%), Николаевская (31,1%), Волынская (26,15%), Львовская (19,5%) и Черкасская области (14,8%).
Среди городов: Сумы — 79,3%, Херсон — 67,5%, Львов — 43,8%, Умань — 36,6%, Николаев — 27,1%.
Зачем Украине ЕГРА?
Единый государственный реестр адресов — основа доступа к услугам, собственности, налогам, социальной защите и восстановлению.
Преимущества для общин и людей:
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