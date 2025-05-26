В Николаеве отправили под стражу вражеского агента, который шпионил за ВСУ и поддерживал связь с блогером РФ

Мужчина сливал данные о расположении ПВО, аэродромах, плавсредствах, перемещении личного состава.

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В Центральном районном суде Николаева применена мера пресечения 57-летнему местному жителю, который шпионил за ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что подозреваемый, используя псевдоним, исключающий его идентификацию, начал Тelegram переписку с прокремлевским блоггером Сергеем Лебедевым. В ходе общения он дал согласие на сотрудничество с представителем страны-агрессора.

В дальнейшем, он систематически посылал своему адресату сообщения, содержащие информацию о перемещении подразделений ВСУ, в том числе авиации и плавсредств, расположении групп ПВО, других родов войск, складских и промышленных помещений.

В сообщения он прилагал скриншоты с сервиса Google-карты с указанием географических координат.

Защитник в судебном заседании возражал против удовлетворения ходатайства и просил применить меру пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемый поддержал мнение защитника.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, без определения размера залога.

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