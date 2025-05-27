Українцям пояснили, як перевести виплату житлової субсидії або пільги з пошти в банк

Для переведення виплати субсидії або пільги з пошти на банк треба зробити декілька кроків.

Фото: zprz.city

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Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області нагадало, як перевести виплату житлової субсидії або пільги з пошти в банк.

1. Увійдіть до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису)

2. Оберіть вкладку «Заява на житлову субсидію чи пільгу» у розділі «Комунікації з ПФУ»

3. Натисніть пункт «Заява на зміну способу виплати житлової субсидії чи пільги»

4. Заповніть необхідні поля форми заяви та завантажте сканкопію довідки з реквізитами банківського рахунку

5. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних

6. Перевірте внесені дані, сформуйте заяву, підпишіть КЕП та натисніть «Відправити до ПФУ».

Перевірити статус заяви можна в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення».

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