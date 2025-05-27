Українцям пояснили, як перевести виплату житлової субсидії або пільги з пошти в банк

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області нагадало, як перевести виплату житлової субсидії або пільги з пошти в банк.
1. Увійдіть до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису)
2. Оберіть вкладку «Заява на житлову субсидію чи пільгу» у розділі «Комунікації з ПФУ»
3. Натисніть пункт «Заява на зміну способу виплати житлової субсидії чи пільги»
4. Заповніть необхідні поля форми заяви та завантажте сканкопію довідки з реквізитами банківського рахунку
5. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних
6. Перевірте внесені дані, сформуйте заяву, підпишіть КЕП та натисніть «Відправити до ПФУ».
Перевірити статус заяви можна в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення».
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.