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На Київщині судитимуть шахрая, який займався збутом фальшивих грошей

10:00, 27 травня 2025
Правоохоронці задокументували факти збуту підроблених купюр номіналом 500 грн, 50 та 100 доларів.
На Київщині судитимуть шахрая, який займався збутом фальшивих грошей
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На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 59-річного чоловіка у зберіганні, придбанні, перевезенні, а також збуті незаконно виготовленої національної та іноземної валюти, вчиненого повторно групою осіб.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, обвинувачений займався збутом підроблених купюр високої якості. Своїх клієнтів він знаходив через особисті зв’язки та пропонував фейкові купюри за 30-65% від ринкової вартості реальних грошей.

В результаті проведення слідчих дій задокументовано факти збуту підроблених купюр номіналом 500 грн, 50 та 100 дол. США. Загальна сума вилучених фейкових купюр перевищила 2,3 млн грн у гривневому еквіваленті.

Висновком судово-технічної експертизи підтверджено, що дані кошти є фальшивими.

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прокуратура шахрай

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