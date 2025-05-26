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В Полтаве пожизненное заключение получил мужчина, совершивший двойное убийство и пытавшийся устроить взрыв газа в квартире

18:08, 26 мая 2025
Чтобы завладеть средствами, мужчина убил ножом двух знакомых с особой жестокостью.
В Полтаве пожизненное заключение получил мужчина, совершивший двойное убийство и пытавшийся устроить взрыв газа в квартире
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Шевченковский районный суд города Полтавы назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, в мае 2021 года мужчина, находясь в затруднительном материальном положении и зная о том, что его подруга и её сожитель располагают денежными средствами, решил завладеть ими.

Находясь в квартире потерпевших, он под вымышленным предлогом уговорил мужчину выйти на улицу и купить ему воды. В это время он нанёс женщине не менее 26 ударов ножом в различные части тела (шея, туловище, спина, голова). От полученных телесных повреждений она скончалась на месте.

Впоследствии злоумышленник остался в квартире, дожидаясь возвращения знакомого из магазина, и, когда тот вернулся, нанёс ему не менее 30 ударов ножом в части тела (шея, грудная клетка, живот, спина, голова). От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

После совершения убийств злоумышленник нашёл в квартире и похитил мобильные телефоны, принадлежащие потерпевшим. Затем воспользовался мобильным приложением банка, установленным в телефоне, и совершил 34 перевода на общую сумму 8500,95 гривен на свой счёт, после чего перевёл деньги с этого счёта на карту своей подруги.

Кроме того, находясь на кухне, обвиняемый включил рычаг подачи газа в духовом шкафу газовой плиты, в результате чего из газопровода в помещение квартиры начал поступать газ, и, используя жидкость, содержащую светлые нефтепродукты, развёл в коридоре напротив входа на кухню костёр, осознавая и рассчитывая, что утечка газа в сочетании с источником возгорания вызовет взрыв и пожар, который охватит все легковоспламеняющиеся вещи и предметы в помещениях, повредит имущество и уничтожит все следы совершённых им преступлений.

Однако из-за случайного стечения обстоятельств взрыва и пожара не произошло, и квартира в Харькове не была уничтожена.

Мужчину осудили за жестокое умышленное убийство из корыстных побуждений, разбой с нанесением тяжких телесных повреждений и попытку поджога имущества, хотя свою вину он не признал. Суд также обязал его выплатить более 284 тысяч гривен за экспертизы и по одному миллиону гривен морального ущерба каждой из пострадавших сторон (их семьям), однако приговор ещё может быть обжалован в течение 30 дней.

С полным текстом приговора можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений по № 643/16777/21.

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убийство Полтава

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