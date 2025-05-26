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Мы шутили, — Эммануэль Макрон о пощечине от жены в самолете

14:50, 26 мая 2025
Эммануэль Макрон опроверг любые «бытовые сцены» с супругой.
Мы шутили, — Эммануэль Макрон о пощечине от жены в самолете
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», жена президента Франции Эммануэля Макрона ударила его по лицу перед выходом из самолета — этот момент попал на видео. Инцидент произошел во время рабочего визита во Вьетнам.

Позже сам Эммануэль Макрон опроверг любые «бытовые сцены» с женой. Он отметил, что в тот момент «мы шутили». Об этом сообщает Clash Report.

Кроме того, один из представителей окружения Макрона заявил, что это был «момент единения».

«Это был момент, когда президент и его жена в последний раз расслабились после 16-часового перелета перед началом визита, шутя», — сообщил источник изданию The Telegraph.

«Очевидно, что между Эммануэлем и Брижит Макрон не было никаких жестов насилия. Утверждать обратное — основываясь на очень фрагментарном, мимолетном изображении, без звука и контекста — нечестно и свидетельствует о серьезном непонимании происходящего», — добавил собеседник.

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Франция Эмманюэль Макрон

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