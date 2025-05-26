Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Мерц заявил, что Британия, Франция, Германия и США сняли ограничения на дальнобойное оружие Украине

14:59, 26 мая 2025
Как цитируют Мерца медиа, дальнобойные удары по РФ западным оружием теперь разрешены.
Мерц заявил, что Британия, Франция, Германия и США сняли ограничения на дальнобойное оружие Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин больше не ограничивает дальность оружия, поставляемого Киеву. Аналогичное решение приняли Великобритания, Франция и США. Об этом сообщает Clash Report.

«Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине», — сказал Мерц.

Теперь разрешены удары по российской территории с использованием западного дальнобойного оружия.

Это означает, что Киев теперь сможет использовать западное оружие для ударов по целям в глубоком тылу врага, что значительно расширяет возможности ВСУ на фронте.

Кроме того, по данным издания, Украина может получить германские ракеты Taurus.

Ожидается, что Германия предоставит 100-150 крылатых ракет Taurus, аналогичных британско-французским системам Storm Shadow/SCALP-EG.

Ранее стало известно, что США одобрили передачу Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для Patriot.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Германия оружие Украина война Франция Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Признание договора недействительным является ненадлежащим способом защиты в случае оспаривания самого факта заключения сделки из-за подделки подписи – Верховный Суд

Такой факт может быть опровергнут не путем подачи отдельного иска о недействительности сделки, а в ходе разрешения спора о защите права путем признания обязательства должника по договору отсутствующим.

ВАКС сообщил о выявлении в жилье сотрудников аппарата устройств для прослушивания

ВАКС подал уведомления о вмешательстве в осуществление правосудия в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора, а также возбуждены уголовные производства.

Ярослав Юрчишин считает, что настало время ограничить TikTok и Telegram для подростков

Глава комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в своем канале в Telegram сообщил, что необходимо ввести возрастные ограничения в TikTok и Telegram.

Галина Третьякова: часть граждан платит налоги на обеспечение высоких пенсий не себе, а прокурорам, судьям, военным, которые не воевали, а также на зарплаты госслужащим

Часть граждан, которые платят в процентах больше потребительских налогов, платят налоги в пользу обеспечения высоких пенсий не себе, а прокурорам, судьям, военным, которые не воевали, а также на зарплаты госслужащим, – Галина Третьякова объяснила необходимость изменений.

В бюджете на оборону «дыра» на 400 млрд – первый заместитель главы налогового комитета Рады Железняк

По словам Ярослава Железняка, в бюджете на оборону «дыра» на 400 млрд грн, и фактически повторяется сценарий 2024 года.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Карташов
    Олександр Карташов
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Тетяна Стрелець
    Тетяна Стрелець
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олена Фаріонова
    Олена Фаріонова
    заступник голови Миколаївського апеляційного суду