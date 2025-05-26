Мерц заявил, что Британия, Франция, Германия и США сняли ограничения на дальнобойное оружие Украине

Как цитируют Мерца медиа, дальнобойные удары по РФ западным оружием теперь разрешены.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин больше не ограничивает дальность оружия, поставляемого Киеву. Аналогичное решение приняли Великобритания, Франция и США. Об этом сообщает Clash Report.

«Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине», — сказал Мерц.

Теперь разрешены удары по российской территории с использованием западного дальнобойного оружия.

Это означает, что Киев теперь сможет использовать западное оружие для ударов по целям в глубоком тылу врага, что значительно расширяет возможности ВСУ на фронте.

Кроме того, по данным издания, Украина может получить германские ракеты Taurus.

Ожидается, что Германия предоставит 100-150 крылатых ракет Taurus, аналогичных британско-французским системам Storm Shadow/SCALP-EG.

Ранее стало известно, что США одобрили передачу Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для Patriot.

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