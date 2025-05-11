США схвалили передачу Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет для Patriot

Ця зброя виробляється у Сполучених Штатах і не може бути експортована без схвалення США.

Фото: Getty Images

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Сполучені Штати Америки схвалили передачу Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет для Patriot з Німеччини. Про це повідомляє NYT з посиланням на чиновника Конгресу США.

Вказується, що цю зброю виготовляють у США, і навіть якщо вона вже належить іншій країні, передати її можна лише з дозволу американського уряду.

Далекобійні артилерійські ракети використовують у системах залпового вогню, таких як HIMARS (США) або MARS II (німецька версія).

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