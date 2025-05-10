У Росії заявили, що обдумають пропозицію про 30-денне припинення вогню

Дмитро Пєсков заявив, що у РФ є «своя позиція» щодо перемир’я.

Фото: Getty Images

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 10 травня Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» заявив, що Україна з європейськими країнами і США домовилася почати повне і безумовне припинення вогню з 12 травня. Воно має тривати щонайменше 30 днів.

У Кремлі заявили, що розглянуть ідею перемир’я в Україні, пише CNN.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росії треба про це подумати.

«Це нові зміни. Тому у нас є своя позиція. Так, безумовно, ми бачимо, що Європа протистоїть нам. Європа насправді протистоїть нам дуже відкрито. Ми це відчуваємо, ми це знаємо, і ми до цього вже звикли», - сказав Пєсков.

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