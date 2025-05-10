В России заявили, что обдумают предложение о 30-дневном прекращении огня

Дмитрий Песков заявил, что у РФ есть «своя позиция» по поводу перемирия.

Фото: Getty Images

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 10 мая Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи «Коалиции желающих» заявил, что Украина совместно с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня с 12 мая. Оно должно длиться не менее 30 дней.

В Кремле заявили, что рассмотрят идею перемирия в Украине, сообщает CNN.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что России нужно об этом подумать.

«Это новые изменения. Поэтому у нас есть своя позиция. Да, безусловно, мы видим, что Европа противостоит нам. Европа на самом деле противостоит нам очень открыто. Мы это чувствуем, мы это знаем, и мы к этому уже привыкли», — сказал Песков.

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