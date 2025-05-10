30-денне перемир'я почнеться з 12 травня, якщо РФ відмовить – будуть санкції, — Володимир Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив, що припинення вогню має тримати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо РФ відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, їй загрожуватимуть нові санкції. Про це він сказав на пресконференції після зустрічі «коаліції рішучих».

«Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки», - наголосив Президент.

Він зазначив, що безумовне припинення вогню означає «без жодних умов». За його словами, спроба виснути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію.

Президент наголосив, що припинення вогню має бути всеосяжним: в повітрі, на морі та на суші. Водночас він зазначив, що забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі США.

«Це є дійсно реалістично. Припинення вогню має тримати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних, гуманітарних основ миру», - додав Зеленський.

Він зауважив, що Україну радує те, що вимогу припинення вогню та переходу до змістовної дипломатії підтримують всі, не лише країни Європи, а й Сполучені Штати Америки, які запропонували це першими.

«Якщо Росія відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, мають бути застосовані санкції», - наголосив Зеленський.

Він пояснив, що посилені будуть санкції проти її енергетичного сектору та банківської системи.

«Триває підготовка сильного 17-го пакету санкцій Європейського Союзу. Він буде скоординований санкціями на Великобританії, Норвегії та США. Ми вітаємо потужний сигнал Канади щодо посилення санкцій з їхнього боку», - додав Президент.

Та повідомив, що Україна домовилась з партнерами продовжити роботу над ефективним використанням заморожених активів Росії. Це планують обговорити вже на наступному саміті G7.

Раніше ми писали, що Європа та США ведуть переговори щодо ультиматуму РФ щодо припинення війни.

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