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Європа та США ведуть переговори щодо ультиматуму РФ щодо припинення війни

15:05, 10 травня 2025
Європейські та американські посадовці приватно заявили, що Путіна тепер вважають перешкодою на шляху до мирних зусиль.
Європа та США ведуть переговори щодо ультиматуму РФ щодо припинення війни
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Як писала «Судово-юридична газета», перемовники зі США, ЄС та України розробили документ, у якому прописані 22 пропозиції, щоб покласти край війні.

Один із західних посадовців повідомив, що до цього документа входить 30-денне припинення вогню. Також він заявив, що США не підтримуватимуть вступ України до НАТО.

«Якщо Путін хоче вихід — ось його вихід», — сказав чиновник про ці пропозиції.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф має представити їх Путіну, додав він.

Раніше очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомляв, що Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з 11 травня.

Як вказує Bloomberg, європейські та американські посадовці приватно заявили, що Путіна тепер вважають перешкодою на шляху до мирних зусиль.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що не може спати через війну в Україні. Трамп зазначив, що вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним надзвичайно складно, адже той, за словами Трампа, «хоче всього і відразу» — маючи на увазі Україну, а Останніми тижнями, за повідомленнями джерел, Трамп приватно скаржився, що Путін не налаштований на мир, а обидві сторони відмовляються йти на компроміси. Він навіть питав у радників, чи змінився Путін з часів його першого терміну, і висловлював здивування бомбардуванням районів із цивільними.

Раніше Трамп публічно заявив, що переконати Київ буде складніше, ніж Москву, якщо умови угоди не враховуватимуть інтересів України. Це призвело до гострої розмови із Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

За словами віцепрезидента Джей Ді Венса, Росія залишається головною перепоною на шляху до миру, оскільки не погоджується на 30-денне безумовне припинення вогню, яке Київ уже підтримав, і наполягає на додаткових поступках з боку України.

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