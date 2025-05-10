Европа и США ведут переговоры по поводу ультиматума РФ о прекращении войны

Европейские и американские официальные лица в частном порядке заявили, что теперь считают Путина препятствием на пути к мирным усилиям.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», переговорщики из США, ЕС и Украины разработали документ, в котором изложены 22 предложения для прекращения войны.

Один из западных чиновников сообщил, что в этот документ входит 30-дневное прекращение огня. Он также заявил, что США не будут поддерживать вступление Украины в НАТО.

«Если Путину нужен выход — вот его выход», — сказал чиновник об этих предложениях.

Специальный представитель президента США Стив Виткофф должен представить их Путину, добавил он.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сыбига сообщал, что Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная уже с 11 мая.

Как указывает Bloomberg, европейские и американские официальные лица в частном порядке заявили, что теперь считают Путина препятствием на пути к мирным усилиям.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что не может спать из-за войны в Украине. Трамп отметил, что вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным чрезвычайно сложно, ведь тот, по словам Трампа, «хочет всего и сразу» — имея в виду Украину. А в последние недели, по сообщениям источников, Трамп в частном порядке жаловался, что Путин не настроен на мир, а обе стороны отказываются идти на компромиссы. Он даже спрашивал у советников, изменился ли Путин с времен его первого срока, и выражал удивление по поводу бомбардировок районов с гражданскими.

Ранее Трамп публично заявил, что убедить Киев будет сложнее, чем Москву, если условия соглашения не будут учитывать интересы Украины. Это привело к острой беседе с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

По словам вице-президента Джей Ди Венса, Россия остается главной преградой на пути к миру, поскольку не соглашается на 30-дневное безусловное прекращение огня, которое Киев уже поддержал, и настаивает на дополнительных уступках со стороны Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.