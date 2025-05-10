Трамп заявив, що не може спати через війну в Україні, — Wall Street Journal

Трамп визнав складність і заявив, що «Путін хоче всього і відразу» — маючи на увазі Україну.

Джерело фото: AFP/Getty Images

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Президент США Дональд Трамп під час нещодавньої зустрічі з ключовими донорами у своєму клубі у Флориді назвав війну Росії проти України зростаючим розчаруванням, яке «не дає йому спати ночами». Про це повідомили учасники заходу, пише The Wall Street Journal у своєму матеріалі.

Трамп зазначив, що вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним надзвичайно складно, адже той, за словами Трампа, «хоче всього і відразу» — маючи на увазі Україну.

Окремо Трамп торкнувся конфлікту в Газі, заявивши, що він є «неймовірно складним», адже «вони воюють тисячу років».

Під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв завершити війну в Україні буквально «в перший день» свого повернення до Білого дому. Проте вже зараз, після понад 100 днів другого президентського терміну, жодна з країн не наблизилася до вирішення, а переговори з Іраном щодо ядерної програми зайшли в глухий кут.

Колишній посол США Ден Баєр у коментарі зазначив: «Хвастливість та театральність відіграють свою роль у дипломатичних виступах на високому дроті, але так само важливі деталі та наполеглива праця».

Згодом Трамп заявив, що його слова про «перший день війни» були жартом, і що його прихильники знають — він перебільшував. Утім, експерти нагадують, що цю обіцянку він повторював неодноразово.

У Білому домі речниця Анна Келлі захистила позицію адміністрації Трампа, заявивши, що команда президента зосереджена на мирі у світі та безпеці американців і союзників. Вона підкреслила, що США досягли прогресу — зокрема, повернення 47 американців з-за кордону, зростання оборонних витрат країн НАТО, стримування Китаю, а мир в Україні ближче «ніж будь-коли раніше».

Видання зазначає, що початкові спроби Трампа зрушити конфлікт з місця зазнали труднощів: перший посланник Трампа з питань України, Кіт Келлог, був фактично заблокований Москвою через підтримку Києва. Замість нього у процес був залучений давній соратник Трампа Стів Віткофф, який обіймав посаду посланника з питань Близького Сходу. Віткофф, у свою чергу, тисне на обидві сторони, намагаючись наблизити їх до прямих переговорів.

Останніми тижнями, за повідомленнями джерел, Трамп приватно скаржився, що Путін не налаштований на мир, а обидві сторони відмовляються йти на компроміси. Він навіть питав у радників, чи змінився Путін з часів його першого терміну, і висловлював здивування бомбардуванням районів із цивільними.

Раніше цього року Трамп публічно заявив, що переконати Київ буде складніше, ніж Москву, якщо умови угоди не враховуватимуть інтересів України. Це призвело до гострої розмови із Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

За словами віцепрезидента Джей Ді Венса, Росія залишається головною перепоною на шляху до миру, оскільки не погоджується на 30-денне безумовне припинення вогню, яке Київ уже підтримав, і наполягає на додаткових поступках з боку України.

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