Трамп заявил, что не может спать из-за войны в Украине, — Wall Street Journal

Трамп признал сложность и заявил, что «Путин хочет всего и сразу» — имея в виду Украину.

Источник фото: AFP/Getty Images

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Президент США Дональд Трамп во время недавней встречи с ключевыми донорами в своем клубе во Флориде назвал войну России против Украины растущим разочарованием, которое «не дает ему спать по ночам». Об этом сообщили участники мероприятия, пишет The Wall Street Journal в своем материале.

Трамп отметил, что вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным чрезвычайно сложно, ведь тот, по словам Трампа, «хочет всего и сразу» — имея в виду Украину.

Отдельно Трамп затронул конфликт в Газе, заявив, что он является «невероятно сложным», ведь «они воюют тысячу лет».

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал завершить войну в Украине буквально «в первый день» своего возвращения в Белый дом. Однако уже сейчас, спустя более 100 дней второго президентского срока, ни одна из стран не приблизилась к решению, а переговоры с Ираном по ядерной программе зашли в тупик.

Бывший посол США Дэн Баэр в комментарии отметил: «Хвастовство и театральность играют свою роль в дипломатических выступлениях на высоком уровне, но не менее важны детали и кропотливая работа».

Позже Трамп заявил, что его слова о «первом дне войны» были шуткой, и что его сторонники знают — он преувеличивал. Однако эксперты напоминают, что это обещание он повторял неоднократно.

В Белом доме пресс-секретарь Анна Келли защитила позицию администрации Трампа, заявив, что команда президента сосредоточена на мире во всем мире и безопасности американцев и союзников. Она подчеркнула, что США достигли прогресса — в частности, вернули 47 американцев из-за границы, увеличились оборонные расходы стран НАТО, сдерживается Китай, а мир в Украине «ближе, чем когда-либо прежде».

Издание отмечает, что первоначальные попытки Трампа сдвинуть конфликт с мертвой точки столкнулись с трудностями: первый посланник Трампа по Украине Кит Келлог был фактически заблокирован Москвой из-за поддержки Киева. Вместо него в процесс был привлечен давний соратник Трампа Стив Виткофф, занимавший пост посланника по вопросам Ближнего Востока. Виткофф, в свою очередь, оказывает давление на обе стороны, пытаясь приблизить их к прямым переговорам.

В последние недели, по сообщениям источников, Трамп в частном порядке жаловался, что Путин не настроен на мир, а обе стороны отказываются идти на компромиссы. Он даже спрашивал у советников, изменился ли Путин с времен его первого срока, и выражал удивление по поводу бомбардировок районов с гражданскими.

Ранее в этом году Трамп публично заявил, что убедить Киев будет сложнее, чем Москву, если условия соглашения не будут учитывать интересы Украины. Это привело к острой беседе с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

По словам вице-президента Джей Ди Венса, Россия остается главным препятствием на пути к миру, поскольку не соглашается на 30-дневное безусловное прекращение огня, которое Киев уже поддержал, и настаивает на дополнительных уступках со стороны Украины.

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