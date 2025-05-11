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Сервисный центр МВД объяснил, почему водительское удостоверение не отображается в Кабинете водителя и в Дії

07:36, 11 мая 2025
Для того чтобы водительское удостоверение появилось онлайн, достаточно одного визита в сервисный центр МВД.
Сервисный центр МВД объяснил, почему водительское удостоверение не отображается в Кабинете водителя и в Дії
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Главный сервисный центр МВД напомнил, что информация о водительских удостоверениях, выданных до 2013 года, отсутствует в современных электронных реестрах. Поэтому такие водительские документы не отображаются в Кабинете водителя и в «Дії».

В ведомстве отметили, что для того, чтобы водительское удостоверение появилось онлайн, достаточно одного визита в любой удобный сервисный центр МВД.

Как обменять водительское удостоверение

При обращении в сервисный центр МВД необходимо обменять свое ламинированное водительское удостоверение. Перед этим необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию на нашем сайте через Е-запись за 21 день вперед. Либо зарегистрироваться можно через терминал, который находится в сервисном центре МВД, и в тот же день получить услугу. С собой необходимо взять пакет документов:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карту и выписку о месте жительства);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • водительское удостоверение, подлежащее обмену;
  • медицинская справка (на время действия военного положения не обязательна).

Администратор сервисного центра МВД сделает фотографию, поэтому печатать ее заранее и приносить с собой не нужно. Новое водительское удостоверение выдается в день обращения. Примерная стоимость — 608 грн, не включая банковскую комиссию. После получения нового водительского удостоверения документ будет отображаться онлайн в Кабинете водителя и в приложении «Дія».

На данный момент сервисные центры МВД выдают водительские удостоверения европейского образца сроком на 30 лет. Это современный пластиковый бланк, который имеет несколько степеней защиты и отображается онлайн.

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