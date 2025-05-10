Зеленский с лидерами Европы почтил память погибших защитников Украины

Президент показал видео с церемонии почтения памяти воинов, отдавших жизнь за независимость Украины.

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Президент Владимир Зеленский 10 мая вместе с лидерами Европы почтил память воинов, которые отдали свои жизни за свободу, за независимость Украины.

В церемонии почтения памяти павших украинских защитников и защитниц на площади Независимости в Киеве приняли участие Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская, Президент Франции Эммануэль Макрон, Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и Премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Вечная слава и благодарность героям – тем, кого уже нет рядом, но кто навсегда с нами. Вечная память тем, кто отдал жизнь, защищая Украину», – подчеркнул он.

Отметим, что в столицу Украины на встречу «коалиции желающих» прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

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