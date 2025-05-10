В Киев прибыли Макрон, Стармер и Мерц и Туск – видео

Лидеры Европы в Киеве: Макрон, Стармер, Туск и Мерц прибыли на встречу «коалиции решительных».

Фото и видео: Мы-Украина, Общественное

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В столицу Украины на встречу «коалиции желающих» прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Европейских лидеров встречали министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига и глава ОП Андрей Ермак.

«Сегодня будет насыщенный день. Чрезвычайно важные встречи. Мы приветствуем в Украине четырех европейских лидеров, лидеров «коалиции решительных». Ожидаем важные решения, ожидаем дальнейшего цементирования европейской солидарности и поддержки Украины», - сказал Андрей Сибига.

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