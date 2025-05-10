У Київ прибули Макрон, Стармер і Мерц та Туск – відео

Лідери Європи у Києві: Макрон, Стармер, Туск та Мерц прибули на зустріч «коаліції охочих».

Фото та відео: Ми-Україна, ОП

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До столиці України на зустріч «коаліції охочих» прибули президент Франції Еммануель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Європейських лідерів зустрічали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та голова ОП Андрій Єрмак.

«Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотирьох європейських лідерів, лідерів «коаліції рішучих». Очікуємо важливі рішення, очікуємо подальше цементування європейської солідарності та підтримку України», - сказав Андрій Сибіга.

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