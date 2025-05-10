Росія закриває повітряний простір над Капустиним Яром, з якого запускали Орешнік – монітори

Небо над полігоном Капустін Яр у Росії закрили з 6:00 12 травня до 4:00 13 травня для польотів.

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Російський NOTAM-центр повідомив про тимчасове закриття повітряного простору над територією, де розташований Капустин Яр. Саме з цього полігону росіяни запускали ракету Орешник. Про це пише на Aeris Rimor.

Повне закриття повітряного простору буде діяти для будь-яких польотів, окрім тих, що мають спецдозвіл міноборони Росії. Заборона польотів над зоною діятиме з 06:00 UTC (09:00 за Києвом) 12 травня до 04:00 UTC (07:00) 13 травня.

Водночас вказується, що це просто попередження і воно може стосуватись випробувань.

Раніше ми писали, що у Кремлі почали лунати заяви про використання Орешніка проти України. Водночас очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зауважив, що Путін забув уточнити: другий пуск Орешніка взагалі був невдалий.

На питання, чи реальні загрози і коли може бути відомо, що дійсно запускається цей Орешнік, щоб українці могли підготуватися, Коваленко зазначив, що варто почати з того, що останній пуск Орешніка був невдалий.

Він вказав, що фактично ракета не полетіла. Це потрібно постійно тримати в голові.

«Тут вони знову відродила Орешнік тільки тому, що безпрецедентні атаки відбуваються невідомих дронів по Росії, по їхньому ВПК, і вони переживають за свій парад. При тому, що станом на зараз вони самі придумали, що хтось буде атакувати апарат. Ну от чесно, заява України, що ми не можемо гарантувати безпеку, не означає, що ми будемо атакувати. Росіяни самі можуть здійснити провокацію під час параду», - наголосив він.

Водночас Коваленко вказує, що всі такі заяви про Орешнік досить комічно виглядають, тому що всім відомо з фахівців, які займаються займаються цим процесом, що останній пуск був невдалий.

Але він не відкидає, що вони щось там зробили, і тепер Орешнік теоретично десь може полетіти. Але, вказує очільник ЦПД, потрібно людям розуміти одну просту річ – Україна буде знати заздалегідь, за багато годин до пуску, що цей пуск планується, і, відповідно, будуть певні попередження. Ці попередження вже раніше були на певних ресурсах про Капустин Яр, коли існувала загроза пуску, максимально інформаційні майданчики наповнювалися певною інформацією.

«Тобто українці завжди матимуть час вжити заходів для того, щоб бути в безпеці в цей момент. Тому зненацька, навіть якщо їм щось стрельне в голову. Це нікого не застане, будемо говорити таким чином», - наголосив він.

Зазначимо, що Посольство США в Україні повідомило про можливу повітряну атаку і закликало своїх громадян бути обережними.

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