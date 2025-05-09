Посольство США в Україні повідомило про можливу повітряну атаку і закликало своїх громадян бути обережними

Посольство заявило, що отримало інформацію про можливу повітряну атаку.

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Посольство США в Києві попередило про можливу масштабну повітряну атаку найближчими днями і закликало своїх громадян бути обережними.

Відповідне оголошення з’явилося на сайті дипломатичної установи 9 травня.

«Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги», - йдеться у повідомленні.

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