Посольство США в Украине сообщило о возможной воздушной атаке и призвало своих граждан быть осторожными

Посольство заявило, что получило информацию о возможной воздушной атаке.

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Посольство США в Киеве предупредило о возможной масштабной воздушной атаке в ближайшие дни и призвало своих граждан соблюдать осторожность.

Соответствующее объявление появилось на сайте дипломатического представительства 9 мая.

«Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

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