Практика судов
  1. В Украине

Средняя зарплата среди вакансий в Украине растет на 500 грн третий месяц подряд

22:30, 10 мая 2025
В апреле показатель вырос до 24500 грн, указывается в исследовании рынка труда в Украине на портале предложений работы.
Средняя зарплата среди вакансий в Украине растет на 500 грн третий месяц подряд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В апреле рынок труда впервые в этом году преодолел отметку в 100 000 вакансий, а размер средней зарплаты ежемесячно увеличивается на 500 грн. В апреле показатель вырос до 24 500 грн, указывается в исследовании рынка труда в Украине на портале предложений работы Work.ua.

В частности, вырос доход в следующих категориях:

  • «Транспорт, автобизнес» — 35 000 грн, +8% к марту;
  • «Продажи, закупки» — 32 500 грн, +5%;
  • «Юриспруденция» — 25 000 грн, +5%;
  • «Страхование» — 25 975 грн, +4%.

Согласно исследованию, самые высокие зарплаты предлагают в вакансиях в Силах обороны, в сфере IT и на руководящих должностях.

Вне этих сфер выше среднего доход имеют медиабайеры (65 000 грн), брокеры (60 000 грн), ортодонты (58 750 грн), эндодонтисты (55 000 грн), международные водители (55 000 грн), аккумуляторщики (52 500 грн), риелторы (52 500 грн), трейдеры (52 500 грн).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

зарплата

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В США возник кризис между исполнительной властью и судьями, которые начали прямо указывать юристам Минюста на «некачественную работу»

Судьи, включая назначенных самим Трампом, критикуют заявления и поведение должностных лиц администрации, обвиняя их в неподчинении судебным приказам, предоставлении слабых доказательств, неадекватных ответах на вопросы и даже в поведении, сравнимом с капризами малышей.

Централизованное экстерриториальное автораспределение дел и их обязательная электронная форма — какие изменения в законодательство предлагаются Концепцией ЕСИКС

Электронную форму предлагается внедрить в качестве единственно допустимого варианта формирования и хранения судебных дел – Концепция ЕСИКС.

Определение следственного судьи о передаче имущества для реализации в уголовном производстве, где никому не сообщено о подозрении, подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд

Невозможность такого обжалования нарушает конституционное право собственности лица и не обеспечивает эффективного механизма судебной защиты, отметил Верховный Суд.

Действительно ли бойцов переводят через Армия+ без согласия командира – объяснение Уполномоченной по вопросам защиты прав военнослужащих

Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих объяснила, в каких случаях перевод или перемещение может быть нарушением прав командира воинской части.

Введение квоты на трудоустройство участников боевых действий для работодателей – Даниил Гетманцев зарегистрировал альтернативный законопроект

Законопроектом Гетманцева вместо штрафов для работодателей за несоблюдение норматива по трудоустройству УБД предлагается взимание взносов за невыполнение нормативов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Куриленко
    Оксана Куриленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Чаплицький
    Віктор Чаплицький
    суддя Київського районного суду м. Одеси