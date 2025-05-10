Средняя зарплата среди вакансий в Украине растет на 500 грн третий месяц подряд

В апреле показатель вырос до 24500 грн, указывается в исследовании рынка труда в Украине на портале предложений работы.

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В апреле рынок труда впервые в этом году преодолел отметку в 100 000 вакансий, а размер средней зарплаты ежемесячно увеличивается на 500 грн. В апреле показатель вырос до 24 500 грн, указывается в исследовании рынка труда в Украине на портале предложений работы Work.ua.

В частности, вырос доход в следующих категориях:

«Транспорт, автобизнес» — 35 000 грн, +8% к марту;

«Продажи, закупки» — 32 500 грн, +5%;

«Юриспруденция» — 25 000 грн, +5%;

«Страхование» — 25 975 грн, +4%.

Согласно исследованию, самые высокие зарплаты предлагают в вакансиях в Силах обороны, в сфере IT и на руководящих должностях.

Вне этих сфер выше среднего доход имеют медиабайеры (65 000 грн), брокеры (60 000 грн), ортодонты (58 750 грн), эндодонтисты (55 000 грн), международные водители (55 000 грн), аккумуляторщики (52 500 грн), риелторы (52 500 грн), трейдеры (52 500 грн).

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