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Андрей Ермак провел телефонный разговор с Рубио, Уиткоффом и Келлогом

21:27, 9 мая 2025
Андрей Ермак провел телефонный разговор с представителями администрации США – обсудили прекращение огня и экономическое партнерство.
Андрей Ермак провел телефонный разговор с Рубио, Уиткоффом и Келлогом
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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак пообщался с представителями администрации Президента Соединенных Штатов Америки в продолжение вчерашнего телефонного разговора президентов Украины и США и обсуждавшихся ими вопросов. Напомним, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

9 мая с американской стороны в разговоре приняли участие: государственный секретарь США Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника Президента США по вопросам национальной безопасности, специальные представители Президента США Стивен Уиткофф и генерал Кит Келлог.

Украинскую сторону также представлял министр обороны Рустем Умеров.

Это был первый звонок Марко Рубио после назначения исполняющим обязанности советника по вопросам национальной безопасности Президента США.

Главной темой разговора стал вопрос прекращения огня и перспектив мирного урегулирования.

Стороны также положительно оценили ратификацию Верховной Радой Украины соглашения об экономическом партнерстве между двумя государствами и согласились, что этот исторический документ открывает новые возможности для украинско-американского сотрудничества.

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США Украина офис президента Андрей Ермак

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