Деятельность ГСА за 2024 год признана удовлетворительной – Высший совет правосудия

Деятельность ГСА признана идеологически и стратегически правильной, а апелляционные суды сообщили, что у них почти все хорошо.

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Высший совет правосудия 8 мая 2025 года признал результаты деятельности Государственной судебной администрации за 2024 год удовлетворительными.

Соответствующий отчет ГСА за подписью и. о. главы Судебной администрации Максима Пампуры поступил в ВСП еще 14 марта.

После этого отчет ГСА был разослан в апелляционные суды, Верховный Суд, ВАКС, ВККС, НШСУ.

Как сообщил докладчик – член Совета правосудия Алексей Мельник, отчет ГСА подготовлен на достаточно высоком уровне, а стратегические задачи, которые в перспективе должна решить Судебная администрация, «определены правильно».

Особенно члену ВСП понравилось, что в отчете ГСА отмечено, что Украина должна двигаться к членству в Европейском Союзе.

«Отчет содержит правильно определенные стратегические приоритеты, в частности, относительно нашего движения к членству в ЕС и материально-технического обеспечения правосудия», - отметил Алексей Мельник.

Что касается отзывов от апелляционных судов и органов судейской власти и управления, то, как оказалось, председателей апелляционных судов, Верховного Суда, ВАКС, руководителей ВККС и НШСУ практически все устраивает – деятельность ГСА в 2024 году они оценили либо положительно, либо нейтрально.

Негативный отзыв на отчет ГСА предоставил только Северный апелляционный хозяйственный суд.

При этом десять апелляционных судов почему-то вообще не предоставили отзывы на отчет ГСА.

Особых вопросов у членов ВСП к Максиму Пампуре во время презентации отчета о деятельности ГСА не возникло.

На вопрос о перспективах развития Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС), концепция которой была утверждена ГСА 30 апреля и с финансированием которой еще зимой возникли проблемы, в ГСА ничего конкретного сообщить не смогли.

«Пытаемся найти пути решения проблемы с финансированием, но приоритетное направление нашей деятельности – это заработная плата работников аппаратов судов», - сообщил Максим Пампура.

Также ничего конкретного и. о. председателя ГСА не ответил и на вопрос о внедрении механизмов противодействия несанкционированному доступу к полным текстам судебных решений.

Уже традиционно в поддержку и. о. председателя ГСА высказался председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик, который с момента назначения Максима Пампуры на должность и. о. главы ГСА в 2023 году публично поддерживает временного руководителя ГСА.

Интересно, что Высший совет правосудия решил даже не прояснять вопросы, которые сам раньше ставил перед ГСА.

Например, в январе группа новоназначенных судей из числа «второй группы» участников отбора 2017 года, сообщила в Высший совет правосудия о том, что из-за бездействия ТУ ГСА судьи были вынуждены производить ремонты служебных кабинетов за свой счет, а также вынуждены за собственные средства покупать офисную технику и заправлять картриджи для принтеров.

В ГСА указанную информацию впоследствии опровергли, однако ВСП все же попросила Максима Пампуру предоставить Совету правосудия дополнительные пояснения.

Впрочем, публичного выяснения, кто конкретно предоставил ВСП недостоверную информацию, судьи или ГСА, так и не произошло.

С отчетом о деятельности Государственной судебной администрации за 2024 год можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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