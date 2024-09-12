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Максим Валерійович досвідчений менеджер, який нам зараз потрібен – у ВРП розповіли, чому Максим Пампура очолює ДСА без конкурсу

17:42, 12 вересня 2024
Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик особисто виступив на підтримку в. о. голови Державної судової адміністрації.
Максим Валерійович досвідчений менеджер, який нам зараз потрібен – у ВРП розповіли, чому Максим Пампура очолює ДСА без конкурсу
Джерело фото: РСУ
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Вища рада правосуддя 12 вересня вчергове продовжила повноваження Максима Пампури на посаді в. о. голови Державної судової адміністрації.

«Тимчасово» очолювати Державну судову адміністрацію Максим Пампура буде до 15 грудня 2024 року.

Цікаво, що перед процедурою голосування за продовження строків повноважень Максима Пампури, з «мотиваційною промовою» перед членами Ради правосуддя виступив голова ВРП Григорій Усик.

«Максим Валерійович є досвідченим менеджером. Незмінність виконання обов’язків голови Державної судової адміністрації є досить важливою в системі правосуддя. Саме на ДСА покладені обов’язки по фінансовому матеріальному, організаційному забезпеченні діяльності судової влади. Ця безперервність у виконанні обов’язків є важливою в умовах дії воєнного стану, а також в умовах формування бюджету судової влади на наступний рік», - зазначив Григорій Усик.

У підсумку, проти продовження строків повноважень Максима Пампури проголосував лише один член ВРП – суддя Верховного Суду Сергій Бурлаков.  

Також, як повідомив Григорій Усик, напередодні розгляду питання щодо подовження строку повноважень в. о. голови ДСА, у Раду правосуддя надійшов лист від громадянки Алевтини Алексюк, який втім не був нею підписаний.

У листі містилося обґрунтування, чому Максим Пампура не може очолювати Державну судову адміністрацію. Зокрема, мова йшла про те, що Максим Пампура був членом «команди» голови ДСА у 2022-2023 роках Олексія Сальнікова, який наразі є обвинуваченим у вчиненні корупційного правопорушення.

Також автор звернення звернула увагу ВРП на те, що 18 січня 2024 року взагалі-то був оголошений відбір на тимчасову посаду голови ДСА, який фактично досі не відбувся, хоча претенденти на посаду подали документи для участі у відборі.

Зазначимо, що про нюанси та проблеми вказаного конкурсного відбору детально розповідала «Судово-юридична газета».

Також відзначимо, що в цілому Вища рада правосуддя, на відміну від Ради суддів України та деяких судів, у 2023-2024 роках достатньо лояльно ставилася до Максима Пампури.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик особисто виступив на підтримку в. о. голови Державної судової адміністрації.

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