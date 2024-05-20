Діяльність Державної судової адміністрації у 2023 році визнали частково задовільною

Претензії, що раніше виникли до ДСА у Ради суддів України, ВРП вирішила не обговорювати взагалі.

Джерело фото: ВРП

Вища рада правосуддя 16 травня 2024 року заслухала звіт в. о. голови Державної судової адміністрації Максима Пампури про результати роботи ДСА у 2023 році.

Як повідомив доповідач – член Ради правосуддя, прокурор Олексій Мельник, ще 15 березня звіт в. о. голови ДСА за 2023 рік надійшов у Вищу раду правосуддя.

Після цього ВРП надіслало звіт ДСА до Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, а також головам апеляційних судів для опрацювання. При цьому голови апеляційних судів для отримання коментарів та пропозицій щодо Звіту мали залучити ще й місцеві суди.

Як повідомив Олексій Мельник, «зворотній зв'язок» продемонстрував, що абсолютна більшість апеляційних судів позитивно або нейтрально оцінюють діяльність ДСА у 2023 році.

«Роботу ДСА та ТУ ДСА у 2023 році в цілому оцінили позитивно – 17 апеляційних судів, підтримали, але з зауваженнями – 7 апеляційних судів, а негативно оцінили діяльність ДСА у минулому році лише 6 апеляційних судів», - повідомив Олексій Мельник.

Як додав член Ради правосуддя Сергій Бурлаков, позитивно діяльність ДСА у 2023 році оцінили наступні апеляційні суди:

Волинський апеляційний суд

Чернівецький апеляційний суд

Рівненський апеляційний суд

Івано-Франківський апеляційний суд

Тернопільський апеляційний суд

Запорізький апеляційний суд

Дніпровський апеляційний суд

Миколаївський апеляційний суд

Чернігівський апеляційний суд

Житомирський апеляційний суд

Перший апеляційний адміністративний суд

Третій апеляційний адміністративний суд

П’ятий апеляційний адміністративний суд

Сьомий апеляційний адміністративний суд

Північно-Західний апеляційний господарський суд

Центральний апеляційний господарський суд

Західний апеляційний господарський суд

Нейтрально, хоча й з деякими пропозиціями, щодо діяльності ДСА висловилися, зокрема, такі апеляційні суди:

Київський апеляційний суд

Шостий апеляційний адміністративний суд

Восьмий апеляційний адміністративний суд

Південно-Західний апеляційний господарський суд

Східний апеляційний господарський суд

Критично оцінили діяльність ДСА:

Вищий антикорупційний суд – у ВАКС виникли питання щодо якості роботи ЄСІТС, а також щодо реакції ДП «Інформаційні судові системи» на відповідні повідомлення Антикорупційного суду.

Полтавський апеляційний суд – суд повідомив, що у 2023 році час від часу виникали проблеми з фінансуванням поштової кореспонденції. Також суд повідомив, що у минулому році виникали питання щодо своєчасної виплати як суддівської винагороди, так і заробітної плати працівникам апаратів судів.

Північний апеляційний господарський суд – суд зазначив про відсутність активної позиції ДСА під час як підготовки, так і під час проведення класифікації посад державної служби і затвердження Схеми посадових окладів.

Також питання до ДСА виникли у Черкаського апеляційного суду, Сумського апеляційного суду і Харківського апеляційного суду.

У свою чергу Максим Пампура розповів ВРП, що більшість проблемних питань, які виникали у судів в минулому році, вирішувалися у робочому порядку.

В. о. голови ДСА повідомив, що у фінансовому плані 2023 рік був складним для ДСА і судової влади в цілому.

Фінансові потреби судової влади були задоволені у минулому році лише на 51,4%.

При цьому загальна реальна потреба ДСА у 2023 році становила 33 млрд. 710,1 млн. гривень. Передбачено ж бюджетом на потреби судової влади було лише 17 млрд. 324,5 млн. гривень. Завдяки спеціальному фонду вдалося збільшити видатки ще на 1 млрд. 224,5 млн. гривень.

За даними ДСА, у 2023 році, як і у 2022 році, 88% видатків було спрямовано на оплату праці та на нарахування на заробітну плату.

Незважаючи на такий стан речей, у минулому році, за словами в. о. голови ДСА, нібито вдалося підвищити рівень заробітної плати працівників апаратів судів в середньому з 13 394 гривень у 2022 році до 19 350 гривень на місяць у 2023 році.

Суттєвою проблемою, яка впливала на стан речей у судовій владі, є нестача суддів - при тимчасово визначеній кількості посад суддів у 7 976 посад суддів, фактично у 2023 році в Україні нараховувалося 4 673 судді, включно з суддями, які з тих чи інших причин не мали повноважень на здійснення правосуддя.

Також Максим Пампура повідомив, що за даними ДСА, судова влада наразі непогано підготовлена до можливих відключень електроенергії – для судів придбано 573 генератора, хоча наразі є питання щодо забезпечення судів пальним.

За відсутності члена ВРП Віталія Саліхова, відомого критичним ставленням до керівництва ДСА, член ВРП Сергій Бурлаков закликав Раду правосуддя не надто зачаровуватися доповіддю Максима Пампури, оскільки наведену ним інформацію не так просто перевірити.

«Наша задача – не перевіряти кожне слово або цифру, наше завдання – перевірити, чи відображає звіт ДСА вже проведену роботу щодо забезпечення судів», – зауважив у відповідь Олексій Мельник.

На захист Максима Пампури також виступив голова ВРП Григорій Усик.

Він чомусь розповів, що ДСА та Служба судової охорони нібито забезпечили евакуацію справ з судів, які опинилися у зоні активних бойових дій (хоча Максим Пампура фактично очолив ДСА лише у 2023 році) та й взагалі, ДСА та ТУ ДСА працюють у складних фінансових умовах.

«Робота Державної судової адміністрації та Служби судової охорони дійсно покращилася», - повідомив усім присутнім Григорій Усик.

«Але ж потрібно реагувати на виклики активніше, треба запроваджувати нові управлінські моделі», - делікатно зазначив член ВРП Роман Маселко.

Максим Пампура у відповідь розповів членам ВРП про кадрову кризу вже в системі ДСА, зокрема, про низьку заробітну плату, через що з ТУ ДСА та з центрального апарату ДСА звільняються бухгалтери і фінансисти.

Також в. о. голови ДСА додав, що над якістю роботи ТУ ДСА ще потрібно працювати, а деякі ТУ потребують навіть кадрового підсилення.

У підсумку Вища рада правосуддя вирішила визнати результати роботи Державної судової адміністрації «частково задовільними».

Також ДСА рекомендовано:

вжити додаткових заходів щодо покращення фінансового забезпечення працівників апаратів судів та інших органів судової влади;

вжити додаткових організаційно-практичних заходів з метою поліпшення взаємодії з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Національною школою суддів України;

організувати ефективне управління процесом розробки та впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, запровадити механізми, які унеможливлять зловживання та неефективне використання ресурсів у цих процесах;

вжити додаткових заходів для вирішення інших організаційних питань матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, організаційно-технічного характеру, ведення судової статистики тощо, які виникають у роботі місцевих та апеляційних судів;

вжити додаткових заходів контролю за діяльністю територіальних управлінь Державної судової адміністрації України з метою виконання покладених на них повноважень щодо організаційного та фінансового забезпечення діяльності місцевих загальних судів, а також неухильного дотримання розпорядчих актів і методичних рекомендацій Державної судової адміністрації України.

«За» відповідне рішення проголосували 13 членів ВРП, а «проти» - один (Сергій Бурлаков).

Цікаво, що розглядаючи звіт в. о. голови ДСА, у Раді правосуддя навіть не згадали про те, що 17 серпня 2023 року Рада суддів України визнала роботу ДСА у 2022-2023 роках незадовільною.

Також, ніхто з членів ВРП не згадав, що РСУ ініціювала низку дисциплінарних справ щодо Максима Пампури, які, втім, закінчилися безрезультатно.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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