Деятельность Государственной судебной администрации в 2023 году признали частично удовлетворительной

Претензии, ранее возникшие к ГСА у Совета судей Украины, Совет правосудия решил не обсуждать вообще.

Источник фото: ВСП

Высший совет правосудия 16 мая 2024 года заслушал отчет и. о. главы Государственной судебной администрации Максима Пампуры о результатах работы ГСА в 2023 году.

Как сообщил докладчик – член Совета правосудия, прокурор Алексей Мельник, еще 15 марта отчет и. о. главы ГСА за 2023 год поступил в Высший совет правосудия.

После этого ВСП направил отчет ГСА в Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд, а также председателям апелляционных судов для ознакомления. При этом председатели апелляционных судов для получения комментариев и предложений относительно Отчета должны были привлечь и местные суды.

Как сообщил Алексей Мельник, «обратная связь» продемонстрировала, что абсолютное большинство апелляционных судов положительно или нейтрально оценивают деятельность ГСА в 2023 году.

«Работу ГСА и ТУ ГСА в 2023 году в целом оценили положительно – 17 апелляционных судов, поддержали, но с замечаниями – 7 апелляционных судов, а негативно оценили деятельность ГСА в прошлом году только 6 апелляционных судов», – сообщил Алексей Мельник.

Как добавил член Совета правосудия Сергей Бурлаков, положительно деятельность ГСА в 2023 году оценили следующие апелляционные суды:

Волынский апелляционный суд

Черновицкий апелляционный суд

Ровенский апелляционный суд

Ивано-Франковский апелляционный суд

Тернопольский апелляционный суд

Запорожский апелляционный суд

Днепровский апелляционный суд

Николаевский апелляционный суд

Черниговский апелляционный суд

Житомирский апелляционный суд

Первый апелляционный административный суд

Третий апелляционный административный суд

Пятый апелляционный административный суд

Седьмой апелляционный административный суд

Северо-Западный апелляционный хозяйственный суд

Центральный апелляционный хозяйственный суд

Западный апелляционный хозяйственный суд

Нейтрально, хотя и с некоторыми предложениями, по поводу деятельности ГСА высказались, в частности, следующие апелляционные суды:

Киевский апелляционный суд

Шестой апелляционный административный суд

Восьмой апелляционный административный суд

Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд

Восточный апелляционный хозяйственный суд

Критически оценили деятельность ГСА:

Высший антикоррупционный суд – у ВАКС возникли вопросы относительно качества работы ЕСИТС, а также реакции ГП «Информационные судебные системы» на соответствующие сообщения Антикоррупционного суда.

Полтавский апелляционный суд – суд сообщил, что в 2023 году время от времени возникали проблемы с финансированием почтовой корреспонденции. Также суд сообщил, что в прошлом году возникали вопросы о своевременности выплаты как судейского вознаграждения, так и заработной платы работникам аппаратов судов.

Северный апелляционный хозяйственный суд – суд отметил отсутствие активной позиции ГСА во время как подготовки, так и во время проведения классификации должностей государственной службы и утверждения Схемы должностных окладов.

Также вопросы к ГСА возникли у Черкасского апелляционного суда, Сумского апелляционного суда и Харьковского апелляционного суда.

В свою очередь Максим Пампура рассказал ВСП, что большинство проблемных вопросов, возникавших у судов в прошлом году, решались в рабочем порядке.

И. о. главы ГСА сообщил, что в финансовом плане 2023 год был сложным для ГСА и судебной власти в целом.

Финансовые нужды судебной власти были удовлетворены в прошлом году всего на 51,4%.

При этом общая реальная потребность ГСА в 2023 году составила 33 млрд 710,1 млн гривен. Предусмотрено бюджетом на нужды судебной власти было только 17 млрд 324,5 млн гривен. Благодаря специальному фонду удалось увеличить расходы еще на 1 млрд 224,5 млн гривен.

По данным ГСА, в 2023 году, как и в 2022 году, 88% расходов было направлено на оплату труда и начисление на заработную плату.

Несмотря на такое положение вещей, в прошлом году, по словам и. о. главы ГСА, якобы удалось повысить уровень заработной платы работников аппаратов судов в среднем с 13 394 гривен в 2022 году до 19 350 гривен в месяц в 2023 году.

Существенной проблемой, которая влияла на положение дел в судебной власти, является нехватка судей - при временно определенном количестве должностей судей в 7 976 должности судей, фактически в 2023 году в Украине насчитывалось 4 673 судьи, включая судей, которые по тем или иным причинам не имели полномочий на осуществление правосудия.

Также Максим Пампура сообщил, что по данным ГСА, судебная власть пока неплохо подготовлена ​​к возможным отключениям электроэнергии – для судов приобретено 573 генератора, хотя сейчас есть вопросы обеспечения судов горючим.

В отсутствие члена ВСП Виталия Салихова, известного критическим отношением к руководству ГСА, член ВСП Сергей Бурлаков призвал Совет правосудия не слишком очаровываться докладом Максима Пампуры, поскольку приведенную им информацию не так просто проверить.

«Наша задача – не проверять каждое слово или цифру, наша задача – проверить, отражает ли отчет ГСА уже проделанную работу по обеспечению судов», – отметил в ответ Алексей Мельник.

В защиту Максима Пампуры также выступил председатель ВСП Григорий Усик.

Он почему-то рассказал, что ГСА и Служба судебной охраны якобы обеспечили эвакуацию дел из судов, оказавшихся в зоне активных боевых действий (хотя Максим Пампура фактически возглавил ГСА только в 2023 году) и вообще, ГСА и ТУ ГСА работают в сложных финансовых условиях.

«Работа Государственной судебной администрации и Службы судебной охраны действительно улучшилась», – сообщил всем собравшимся Григорий Усик.

«Но нужно реагировать на вызовы активнее, нужно вводить новые управленческие модели», - деликатно заметил член ВСП Роман Маселко.

Максим Пампура в ответ рассказал членам ВСП о кадровом кризисе уже в системе ГСА, в частности, о низкой заработной плате, из-за чего из ТУ ГСА и из центрального аппарата ГСА увольняются бухгалтеры и финансисты.

Также и. о. главы ГСА добавил, что над качеством работы ТУ ГСА еще предстоит поработать, а некоторые ТУ нуждаются даже в кадровом усилении.

В итоге Высший совет правосудия решил признать результаты работы Государственной судебной администрации «частично удовлетворительными».

Также ГСА рекомендовано:

принять дополнительные меры по улучшению финансового обеспечения работников аппаратов судов и других органов судебной власти;

принять дополнительные организационно-практические меры с целью улучшения взаимодействия с Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Национальной школой судей Украины;

организовать эффективное управление процессом разработки и внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, внедрить механизмы, исключающие злоупотребление и неэффективное использование ресурсов в этих процессах;

принять дополнительные меры для решения других организационных вопросов материально-технического, кадрового, информационного, организационно-технического характера, ведения судебной статистики и т. п., возникающих в работе местных и апелляционных судов;

принять дополнительные меры контроля за деятельностью территориальных управлений Государственной судебной администрации Украины с целью выполнения возложенных на них полномочий по организационному и финансовому обеспечению деятельности местных общих судов, а также неукоснительного соблюдения распорядительных актов и методических рекомендаций Государственной судебной администрации Украины.

«За» соответствующее решение проголосовали 13 членов ВСП, а «против» – один (Сергей Бурлаков).

Интересно, что, рассматривая отчет и. о. председателя ГСА, в Совете правосудия даже не упомянули о том, что 17 августа 2023 года Совет судей Украины признал работу ГСА в 2022-2023 годах неудовлетворительной.

Также никто из членов ВСП не упомянул, что Совет судей инициировал ряд дисциплинарных дел в отношении Максима Пампуры, которые, впрочем, закончились безрезультатно.

Автор: Вячеслав Хрипун

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