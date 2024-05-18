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В Днепропетровской области мужчина с ножом напал на сотрудника ТЦК

17:30, 18 мая 2024
Полицейские задержали гражданского мужчину и открыли уголовное производство за препятствование деятельности ВСУ и покушение на убийство.
В Днепропетровской области мужчина с ножом напал на сотрудника ТЦК
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В субботу, 18 мая, в Днепропетровской области гражданский с ножом напал на сотрудника ТЦК. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Отмечается, что в городе Синельниково во время проведения военнослужащими ТЦК и СП мероприятий по оповещению военнообязанных гражданский гражданин совершил вооруженное нападение на сержанта ВСУ.

В результате нападения военнослужащий РТЦК получил ножевое ранение руки. Пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Указано, что правоохранители задержали нападающего.

Открыто уголовное производство по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также по факту покушения на убийство. После окончательной квалификации преступления подозреваемому грозит наказание.

«Напоминаем, что участвующие или организующие оповещения военнообязанных должностные лица ТЦК и СП в соответствии с законодательством являются специальным субъектом, исполняющим служебные обязанности во время правового режима военного положения.

Следовательно, оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности – будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность.

Личный состав ТЦК и СП, включая их роты охраны – укомплектованы преимущественно военнослужащими, которые потеряли здоровье на войне и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях.

Благодарны всем военнообязанным гражданам Украины за понимание и взаимодействие и просим помнить: отказ от защиты страны, исполнение конституционного долга неправомерен», — отметили в Сухопутных войсках.

«Особенно обращаем внимание украинского общества на то, что этот недопустимый случай произошел на фоне позорной информационной кампании с целью дискредитации военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки и сил обороны Украины», — добавили там.

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